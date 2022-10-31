Вашингтон, 14 июня, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову остановить украинский конфликт в случае своей победы на предстоящих выборах президента США. Об этом республиканец заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Политик уточнил, что они говорили по указанному поводу после боя. Речь идёт о поединке на турнире UFC 302, который проходил в США в начале июня.

В этом бою российский спортсмен Ислам Махачев победил американца Дастина Порье. Нурмагомедов исполнял функции секунданта, а бывший президент находился в зале в качестве зрителя.

Как сообщало ИА Регнум, видеозапись общения Нурмагомедова с Трампом после боя Махачева с Порье опубликовал в соцсети блогер Там Хан. В ходе разговора экс-чемпион UFC заявил политику о необходимости завершить палестино-израильский конфликт, с чем бывший президент согласился.

В июле 2023 года Трамп заявлял, что сможет закончить украинский конфликт всего за 24 часа, если вновь станет президентом США. Он уточнил, что для нормализации ситуации он должен будет пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.