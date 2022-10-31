Москва, 31 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Сербия не признала итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но это не влияет на отношения двух стран, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передают 31 октября РИА Новости.

Сербия

«Определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчёркивает это публично и в контактах с Россией. Но угрозы разрыва двусторонних отношений не наблюдается», — пояснил посол.

По его словам, Запад хочет построить Сербию в один ряд с другими странами, безоговорочно поддерживающими Вашингтон и Брюссель. Но наилучший вариант — это отношения со страной, сохраняющей суверенитет, опирается на свои национальные интересы.

ИА REGNUM ранее сообщало, Сербия не может принять результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье, заявлял глава МИД Сербии Никола Селакович.

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