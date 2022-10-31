Владивосток, , 10:01 — REGNUM Ускорить перечисление 150 тыс. рублей родственникам мужчин, мобилизованным из Приморского края для участия в спецоперации в защиту Донбасса, поручил губернатор региона Олег Кожемяко. Средства должны поступить на счета приморцев в течение ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе правительства края.

Деньги Https://pixabay.com

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«Наша помощь должна быть направлена военнослужащим, их семьям. Выплаты от Правительства края необходимо ускорить, чтобы семьи получили необходимые средства в течение ноября», — отметил Олег Кожемяко.

Выплаты будут осуществляться без заявлений, на основании списков из воинских частей. Деньги перечислят после сверки данных сотрудниками Центра социальной поддержки населения.

«На сегодняшний день уже поступили данные по 176 военнослужащим. На этой наделе заканчивает составлять списки ТОФ, данная работа ведется нами с ТОВВМУ, 5-й Армией. Нужно не затягивать и направлять списки по мере готовности», — доложила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, также постановлением правительства Приморского края, установили новые меры поддержки для детей приморцев, участвующих в спецоперации. Муниципалитеты при поддержке края обеспечат: бесплатное обучение и питание в детских садах, бесплатное посещение секций и кружков, учреждений дополнительного образования, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте.