Семьи военнослужащих Приморья должны получить выплаты в течение месяца
Владивосток, 31 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Ускорить перечисление 150 тыс. рублей родственникам мужчин, мобилизованным из Приморского края для участия в спецоперации в защиту Донбасса, поручил губернатор региона Олег Кожемяко. Средства должны поступить на счета приморцев в течение ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе правительства края.
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Выплаты будут осуществляться без заявлений, на основании списков из воинских частей. Деньги перечислят после сверки данных сотрудниками Центра социальной поддержки населения.
Как сообщало ИА REGNUM, также постановлением правительства Приморского края, установили новые меры поддержки для детей приморцев, участвующих в спецоперации. Муниципалитеты при поддержке края обеспечат: бесплатное обучение и питание в детских садах, бесплатное посещение секций и кружков, учреждений дополнительного образования, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте.