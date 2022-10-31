Пекин, 31 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Сообщается, что десантные корабли типа 075 ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут формировать оперативные группы, объединяясь с авианосцами, десантными кораблями и другими военными кораблями, которые, по мнению экспертов, могут усилить их десантные возможности, сообщает 30 октября CCTV.

Newsweek.com Военно-морской флот Китая

В репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV) были представлены три схемы операций корабля типа 075. Оперативная группа, состоящая из десантного корабля типа 075 и авианосца, будет обладать очень мощными возможностями в десантных операциях, а также в захвате превосходства в воздухе и контроля над морем. В десантно-штурмовой группе, состоящей из десантного корабля типа 075 и десантного корабля типа 071, тип 075 может служить основной силой, в то время как тип 071 может выполнять транспортные миссии.

Тип 075 может также выступать в качестве командного корабля и центра флотилии, состоящей из других военных кораблей, не являющихся амфибиями, поскольку они будут формировать совместные морские и воздушные оперативные возможности. Как и авианосец, десантный корабль не будет действовать в одиночку в бою и будет сопровождаться другими судами флотилии, сообщил Global Times военный эксперт из Пекина, пожелавший остаться неназванным.

Боевые корабли, такие как эсминцы и фрегаты, обеспечат сопровождение, а вспомогательные суда, такие как корабли комплексного пополнения, обеспечат поддержку, в то время как авианосцы и дополнительные десантные суда обеспечат дополнительные возможности, сказал эксперт.

Два десантных корабля типа 075, «Хайнань» и «Гуанси», недавно сформировали десантно-транспортную группу и прошли полное учебное приемо-сдаточное испытание, включающее совместные многомерные учения по высадке десанта и пополнению запасов на море в нераскрытом районе Южно-Китайского моря, при этом эксперты заявили, что такая группа из двух судов достигла боеспособности.

Китай спустил на воду третий десантный корабль типа 075 в январе 2021 года. Китайский эксперт по военным вопросам и телекомментатор Сун Чжунпин сказал Global Times, что эти суда будут играть важную роль в решении вопросов, в том числе связанных с островом Тайвань и Южно-Китайским морем.