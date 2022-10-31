Магас, 31 октября 2022, 10:00 — REGNUM В Ингушетии автомобиль во время ДТП выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия были нанесены травмы, не совместимые с жизнью, четырехлетней девочке. Ребенок скончался при доставлению в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Из подробностей инцидента известно, что произошел он 28 октября в городе Магасе. На перекрестке проспекта К. Кулиева и улицы Нальгиева столкнулись автомашины «Тойота-Королла» и «Мерседес Бенц Е — 200».
Ход расследования уголовного дела руководство прокуратуры взяло под контроль.