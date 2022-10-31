Магас, , 10:00 — REGNUM В Ингушетии автомобиль во время ДТП выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия были нанесены травмы, не совместимые с жизнью, четырехлетней девочке. Ребенок скончался при доставлению в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Из подробностей инцидента известно, что произошел он 28 октября в городе Магасе. На перекрестке проспекта К. Кулиева и улицы Нальгиева столкнулись автомашины «Тойота-Королла» и «Мерседес Бенц Е — 200».

«В результате автомобиль «Тойота-Королла» выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов — 30-летнюю женщину и ее 4-летнюю дочь. При доставлении в больницу от полученных телесных повреждений девочка скончалась. Ее мать и пассажирка автомобиля «Тойота Королла» с различными телесными повреждениями доставлены в республиканскую клиническую больницу.

Ход расследования уголовного дела руководство прокуратуры взяло под контроль.