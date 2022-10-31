Сеул, 31 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. По состоянию на 1 ноября 2021 года, в Южной Корее проживали 2,13 млн иностранцев, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства внутренних дел и безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что снижение показателя фиксируется второй год подряд.

9,9% иностранцев имеют южнокорейское гражданство, а 12,8% составляют дети.

Свыше 11,7 тыс. иностранцев получили за год гражданство Южной Кореи. Детей иностранцев стало больше на 4,6% или на 12 076.

В министерстве отметили, что на сокращение общей численности иностранцев повлияло сокращение количества рабочих. Их число сократилось на 13,2%. Однако приток иностранных студентов достиг уровня 2019 года.

Большинство иностранцев проживают в провинции Кёнгидо (33,5%). Далее следуют Сеул (20%), Инчхон (6,3%), провинции Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Намдо (по 5,8%).