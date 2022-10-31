Симферополь, 31 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории Республики Крыма, на общую сумму более 60 млрд рублей, согласованы на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, сообщила 31 октября пресс-службы крымского правительства.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Так, под Феодосией инвестор планирует в течение 19 лет реализовать проект по строительству многоквартирного жилого комплекса с торгово-развлекательным центром, школами, гостиницами. Капитальные вложения превысят 61 млрд рублей. Инвестиционный проект по строительству овощехранилища на 1 тыс. тонн за 50,5 млн рублей планируется реализовать в Красногвардейском районе. В посёлке Форос более 23,6 млн рублей инвестор готов вложить в пляжную инфраструктуру, в Судаке планируется возвести торговый центр за 15,6 млн рублей, в Симферополе — центр по продаже автомобилей за 35 млн рублей.

«Инвесторы продолжают демонстрировать повышенную активность по вложению средств в нашу республику. Речь идет о серьезных намерениях по строительству гостиничных и жилищных комплексов, торговых центров и так нужных аграриям овощехранилищ. Мы рады такому интересу», — прокомментировала заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Отметим, что в общей сложности в Республике Крым на данный момент реализуется 247 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере 286,26 млрд рублей.