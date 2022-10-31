Киев, 31 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Судя по видеозаписям, публикуемых местными телеграм-каналами, выстрелы западного ПВО в Киеве уходят «в молоко», написал 31 октября военкор Андрей Руденко.

ИА REGNUM

«Западу после этой ракетной атаки есть о чем задуматься. Шлак ваше ПВО», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, утром 31 октября была проведена ракетная атака на объекты инфраструктуры в целом ряде регионов б. УССР, сообщается о десятках взрывов, в том числе в Киеве и Харькове, в ряде городов пропало электричество и начались проблемы с водоснабжением.

Противовоздушные ракеты киевского режима с большой долей вероятности не только не помешают атакам, но и нанесут дополнительный урон, напомнил Руденко:

«Думаю, часть выпущенных ими ракет попадут по гражданским целям. После чего они будут рассказывать, что это мы», — написал Руденко.