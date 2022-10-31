Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Последний день октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области станет самым холодным днем месяца, температура воздуха к середине дня поднимется всего до +5 градусов, сообщил 31 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Похолодание

По его словам, город на Неве и Ленобласть оказались в тылу «штормового» циклона.

«Вчера в Санкт-Петербурге температура воздуха понижалась в течение суток постоянно, от +11 градусов ночью до +3 градусов днем. Сегодня тоже очень холодно, днем максимум температуры будет только около +5 градусов. Если учитывать холодную ночь +0,3 градуса, то день 31 октября станет самым холодным в октябре этого года», — сказал синоптик.

Осадки в виде снега в тылу этого циклона, наблюдавшиеся 30 октября на востоке Ленинградской области образовали временный снежный покров в несколько сантиметров.

«Сегодня утром высота снега в Тихвине до 9 см, в Вознесенье 8 см, на других станциях до 3-4 см. Но, так как на этой неделе будет положительная температура воздуха, то этот снежный покров сойдет», — добавил Колесов.