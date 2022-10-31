Барнаул, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Доцент кафедры региональной экономики МИЭМИС Алтайского госуниверситета (АлтГУ) Виталий Пуричи прокомментировал прогнозы Центрального Банка о рисках ускорения инфляции. Его слова 31 октября цитирует пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Рост рублевой массы в условиях дедолларизации является закономерным следствием. Рост расходов бюджета в условиях геополитической неопределенности также может повлиять на рост темпов инфляции. Отсюда возможен рост цен на потребительские товары. Конец ноября-начало декабря ознаменует старт предрождественского потребительского бума, а товарная масса в настоящее время весьма ограничена санкциями, снижением объемов импорта, уходом ряда иностранных производителей с российского рынка.

Все это неизбежно вызовет рост цен, который может стабилизироваться в постпраздничный период, а может сохраниться как устойчивая тенденция.

В таких условиях важно использовать момент для стимулирования внутреннего производства. Вот только политические вопросы закрывают на сегодняшний день важность реализации планомерной и стратегически верной экономической политики. Очень хочется надеяться, что в управлении страны не все руководство занято политической темой, и долгосрочные стратегические направления найдут место в решениях настоящего времени.

Тогда рост цен может выступить мотиватором для развития отраслей производства потребительских товаров и сферы услуг, емкости которых в настоящее время явно недостаточно, и отток избыточных средств в эти сферы может стать важным механизмом развития экономики страны. В этом случае можно получить положительные сдвиги, которые могут иметь позитивный и долгосрочный эффект».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время инфляция ускоряется в большинстве развитых и развивающихся стран — и Россия здесь не стала исключением. Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин призвал не забывать, что в среднегодовом выражении инфляция в России в 2022 году ускорялась до 20%.

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