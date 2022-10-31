Москва, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Возможность того, что в 2023 году Япония продемонстрирует серьезный экономический рост, маловероятна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил доцент кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Максим Гамалей. Так он прокомментировал информацию о том, что японский регулятор сократил прогноз по росту ВВП в 2022 году с 2,4% до 2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Снижения прогноза вполне адекватное: оно объясняется ростом цен на энергоносители, замедлением экономик основных партнёров, сохраняющимися нарушениями логистики и удорожанием импорта, — сказал Гамалей. — Структура производства и потребления действительно ставит Японию в высокую зависимость от колебаний цен на мировом рынке и покупательной способности иены. Кроме того, стоит отметить, что данное снижение связано и с излишним оптимизмом в оценке темпов постпандемического роста. И если принять во внимание рост на уровне 1,9%, который наблюдался до скачка потребительского спроса, связанного со снятием ковидных ограничений, то предлагаемый Банком Японии показатель уже не кажется таким низким».

Но, как подчеркнул Гамалей, возлагать на текущую ситуацию основную вину за ухудшение показателей в целом было бы некорректно.

«Стоит принять во внимание, что с 1990-х годов Япония находится в затяжной рецессии, причины которой не вполне ясны и сегодня, — констатировал эксперт. — Экспортная ориентация промышленности, узкий внутренний рынок, снижение производительности труда из-за демографических и институциональных проблем, непродуманный экспорт капитала — это лишь немногие очевидные пороки японской модели, которые ограничивают развитие третьей экономики мира».

По мнению эксперта, возможности демонстрации Японией серьезного экономического роста в 2023 году маловероятны.

«Во-первых, таких возможностей в долгосрочной перспективе не наблюдалось и до 2022 года, — сказал Гамалей. — Во-вторых, сохраняется достаточная неопределенность перспектив мирового энергетического рынка, который заметно влияет на все сферы японской экономики, и не ясна конфигурация спроса на основных японских экспортных рынках. В-третьих, не определена и перспектива американо-китайских отношений, заложником которых остаётся Япония. Остаётся надежда на эффективность предпринимаемых в последние два года мер в «зелёной» энергетике и в сфере электронных услуг. Но это вряд ли послужит основанием для заметного роста в пределах ближайшего года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, две трети жителей Японии не ждут ничего хорошего от экономического плана ее властей.