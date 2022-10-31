В Киеве после взрывов пропал свет, в Харькове не работает метро
Киев, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Киеве жители сообщили о перебоях в подаче электричества утром 31 октября. Информация об этом опубликована в социальных сетях.
geralt
Взрыв
По рассказам киевлян, после взрывов в Киеве в их домах пропал свет. Ранее сообщалось о перебоях в электроснабжении в Киевской области.
Кроме того, в Харькове после удара по объекту критической инфраструктуры остановилось метро.
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов бывш. УССР утром 31 октября прогремели взрывы.