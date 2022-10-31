Киев, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Киеве жители сообщили о перебоях в подаче электричества утром 31 октября. Информация об этом опубликована в социальных сетях.

geralt Взрыв

По рассказам киевлян, после взрывов в Киеве в их домах пропал свет. Ранее сообщалось о перебоях в электроснабжении в Киевской области.

Кроме того, в Харькове после удара по объекту критической инфраструктуры остановилось метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов бывш. УССР утром 31 октября прогремели взрывы.