Житель Румынии выиграл в гослотерею $131 тыс.
Бухарест, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Житель Бухареста выиграл в румынскую государственную лотерею главный приз в суме 645,6 тыс. леев ($131 тыс). Об этом 31 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
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Лотерея
По предварительным данным, счастливый билет был приобретен в одном из торговых центров столицы Румынии.
Имя и фамилия победителя не разглашаются.
Согласно процедуре, он должен обналичить свой выигрыш в течение ближайших двух месяцев.