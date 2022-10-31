Бухарест, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Житель Бухареста выиграл в румынскую государственную лотерею главный приз в суме 645,6 тыс. леев ($131 тыс). Об этом 31 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, счастливый билет был приобретен в одном из торговых центров столицы Румынии.

Имя и фамилия победителя не разглашаются.

Согласно процедуре, он должен обналичить свой выигрыш в течение ближайших двух месяцев.