В Китае восхитились пугающим США российским «супербомбардировщиком»
Пекин, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Российский бомбардировщик Ту-160 держит в страхе США, несмотря на то, что находится на вооружении ВС России уже несколько десятилетий. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.
Так, автор выделил несколько преимуществ бомбардировщика на фоне западных самолетов. Речь идет о способности разгоняться до 2,05 Маха и сокращать время подлета к цели с помощью сверхзвуковой крейсерской скорости.
Портал также отмечается, что Ту-160 — это супер-бомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжелые крылатые ракеты Х-101, которая имеет дальность полета до пяти тысяч километров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американской газеты New York Times Джейн Перлез отметил, что на сегодняшний день Китай настроен к России гораздо позитивнее, чем это было во времена Карибского кризиса, во время противостояния между СССР и США.
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