Пекин, 31 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Российский бомбардировщик Ту-160 держит в страхе США, несмотря на то, что находится на вооружении ВС России уже несколько десятилетий. Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Так, автор выделил несколько преимуществ бомбардировщика на фоне западных самолетов. Речь идет о способности разгоняться до 2,05 Маха и сокращать время подлета к цели с помощью сверхзвуковой крейсерской скорости.

Портал также отмечается, что Ту-160 — это супер-бомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжелые крылатые ракеты Х-101, которая имеет дальность полета до пяти тысяч километров.

«Неудивительно, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160. Хотя этот самолет не обладает такими характеристиками малозаметности, как B-2, сверхвысокая скорость полета и мощное вооружение, которое он несет, могут принести катастрофические разрушения любой военной базе и другим ключевым объектам, которые он захочет поразить», — заключил портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель американской газеты New York Times Джейн Перлез отметил, что на сегодняшний день Китай настроен к России гораздо позитивнее, чем это было во времена Карибского кризиса, во время противостояния между СССР и США.

Читайте также: NYT: Китай настроен более пророссийски, чем во времена Карибского кризиса