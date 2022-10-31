Белгород, 31 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Строительство детских игровых площадок по региональной программе завершается в Белгородской области. Об этом 31 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области Детская площадка

В 2022 году запланировано построить 184 объекта. Полностью готовы уже 147 площадок, все планы выполнили 12 муниципалитетов. Больше всего детских городков появилось в Шебекинском округе — 26.

«Надеюсь, что главы 10 других муниципалитетов справятся с этой задачей и не подведут ни жителей, ни себя. Главное, что мы строим не просто площадки, а создаём те объекты, которые действительно нужны нашим жителям», — подытожил Вячеслав Гладков.

На строительство игровых площадок в 2022 году было выделено 500 млн рублей.