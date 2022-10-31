Пекин, , 09:56 — REGNUM Разработанный в Китае служебный вертолет Z-20 превзошел американский Black Hawk, поскольку в нем применяются многие передовые технологии, которых нет у Black Hawk, заявил 29 октября главный конструктор китайского вертолета в эфире государственного телеканала China Central Television (CCTV).

Вертолет Black Hawk

Дэн Цзинхуэй сделал это замечание 29 октября в программе CCTV, когда его спросили, копирует ли Z-20 американский Black Hawk или же американский вертолет стал источников вдохновения для китайского, учитывая сходство во внешнем виде между двумя вертолетами. По словам Дэна, Z-20 — это вертолет четвертого поколения, который обладает многими технологиями, которых нет у Black Hawk, в том числе электродистанционной системой управления (ЭДСУ), что является типичной характеристикой вертолета четвертого поколения.

По словам главного конструктора, у Китая не было никаких рекомендаций, когда он самостоятельно разрабатывал систему ЭДСУ: даже сейчас Black Hawk с модификацией ЭДСУ еще не поступил на вооружение. По его словам, Black Hawk также не оснащен активными системами контроля шума и вибрации, как Z-20.

«Это не [Z-20] скопировал Black Hawk, это Z-20 превзошел Black Hawk», — сказал Дэн.

Вице-генеральный директор компании AVICOPTER, вертолетного подразделения государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), Чэнь Гуан рассказал Global Times в интервью, что Z-20, включая его мощный двигатель, который может поддерживать высотные операции, полностью разработан и построен Китаем.

В Z-20 было применено множество технологических инноваций, а активный контроль вибрации, ЭДСУ, малошумная конструкция несущего винта и высокоэффективная аэродинамическая конструкция несущего винта считаются передовыми в мире, как стало известно Global Times от создателей вертолета.

Ожидается, что Z-20 как тип вертолета общего назначения будет иметь множество вариантов и поступит на вооружение различных родов войск в больших количествах, как и Black Hawk, сообщил Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным. Согласно официальным сообщениям СМИ, после того как Z-20 дебютировал на военном параде в честь Дня КНР 1 октября 2019 года в Пекине, вертолеты этого типа уже поступили на вооружение армии, флота, ВВС НОАК и Вооруженных сил Китайской народной полиции.