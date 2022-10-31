Краснодар, 31 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Краснодаре пассажирский автобус с людьми столкнулся с троллейбусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился около 16:30 мск 30 октября на улице Красных Партизан. Предположительно, 37-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, нарушив дистанцию, столкнулся с троллейбусом, остановившимся на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девять пассажиров автобуса были доставлены в больницу для осмотра.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.