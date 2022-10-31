Чебоксары, 31 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается сбор помощи для воинских подразделений, дислоцированных в зоне проведения специальной военной операции. Жители республики приносят тёплые вещи и медикаменты. К акции подключаются ветераны и предприниматели, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского отделения ОНФ.

https://onf.ru/ Носки для бойцов от чувашской бабушки

«Фронтовики» отмечают, что свой вклад внесли ветеранские организации — Чебоксарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, а также профсоюзная организация ветеранов педагогического труда Чувашии. Отмечается, что ветераны передали белье, в том числе термобелье, и носки.

Несколько пакетов приготовила для участников СВО пенсионерка из Чебоксар. В каждый она положила вязаные носки, банку сгущёнки и по две конфеты с запиской: «Дай Бог вернуться тебе здоровым и невредимым домой! Бабушка Валя, г. Чебоксары, Чувашия».

Кроме того, ранее три предпринимателя привезли несколько упаковок с носками, медикаментами, перевязочным материалом (бинтами и пластырями), а также тёплые туристические коврики.

«Жители приносят вещи и продукты. Почти в каждой такой передаче обязательно есть шоколад, чай, кофе. Чувствуется стремление жителей Чувашии передать солдатам вместе с этими посылками свою заботу, внимание и желание привнести в солдатскую жизнь частицу домашнего уюта», — говорит активист чувашского отделения ОНФ Наталья Малышева.

Напомним, что ранее в Чебоксарах почин сельских бабушек из Моргаушского Чувашии, которые связали тёплые вещи бойцам, подхватили ветераны. В октябре глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что свыше 123 млн рублей собрано на поддержку участников специальной военной операции России на территории б. УССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии к акции по поддержке российских военнослужащих присоединились техникумы. Студенты вместе с педагогами шьют тёплые вещи для солдат и вяжут носки.