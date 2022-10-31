Баку, , 09:55 — REGNUM Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Амир Абдуллахиан 30 октября провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, включая актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байрамов и Абдуллахиан также обсудили другие вопросы, которые интересуют обе стороны.

Напомним, Иран в течение октября дважды проводил военные учения возле границы с Азербайджаном. Тегеран заявил, что одна из целей манёвров — демонстрация «врагам» готовности иранских вооружённых сил.