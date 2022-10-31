Днепропетровск, Украина, 31 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В результате взрывов в Днепропетровской области, захваченной преступным режимом Киева, получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил глава так называемой прокиевской администрации региона Валентин Резниченко в своём телеграм-канале.

U.S. Navy Взрыв

По словам Резниченко, удары по территории области наносились в течение ночи на 31 октября и в результате них получили повреждения линии электропередачи.

«В Каменском районе [противник] ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьёзные разрушения. Работают все службы», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрывы прогремели в Житомирской и Ровенской областях на территории б. УССР, захваченной нацистским киевским режимом.