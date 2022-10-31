Вихоревка, Иркутская область, 31 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Вихоревке Иркутской области сотрудники ГИБДД в кратчайшие сроки установили водителя, сбившего пешеходов, сообщает 31 октября телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

МВД ДТП в Вихоревке

Автоавария произошла ночью 30 октября на улице Ясной. Неустановленный автомобиль совершил наезд на двух местных жителей, находившихся на проезжей части, и скрылся. В результате происшествия от полученных травм женщина-пешеход погибла. Ее 13-летний сын госпитализирован.

В течение суток дорожные полицейские установили, что за рулем иномарки находился 29-летний мужчина, несколько лет назад лишенный водительского удостоверения. За управление транспортным средством, не имея права на эти действия, он привлечен к административной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все причины и условия произошедшего. Свидетелей и очевидцев случившегося полицейские просят обратиться в следственный отдел.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 октября, на территории региона произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

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