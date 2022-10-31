Лондон, , 09:52 — REGNUM Глобальные планы по электрификации экономики и сокращению углеродных выбросов могут натолкнуться на острую нехватку меди, предупреждают главы крупнейших в мире производителей. Об этом 31 октября пишет газета Financial Times.

Медный карьер (сс) Diego Delso, delso.photo

Исполнительный директор и председатель правления американской горнодобывающей группы Freeport-McMoran, третьего по величине производителя меди в мире, Ричард Адкерсон заявил, что растущий мировой спрос на медь, необходимую для внедрения электромобилей, возобновляемых источников электроэнергии и соответствующих линий электропередачи, приведет к дефициту этого металла.

«Будет очень значительный дефицит меди, — сказал он. — Будет очень трудно соответствовать поставленным целям».

Медь имеет решающее значение для «озеленения» экономики. В электромобиле используется втрое больше меди, чем в его аналоге с двигателем внутреннего сгорания, а проекты по возобновляемой энергетике требуют в пять раз больше, чем традиционные газовые, угольные и атомные электростанции.

В недавно опубликованном докладе консалтинговая компания Wood Mackenzie заявила, что в течение следующего десятилетия должны быть введены в строй новые, еще не утвержденные проекты, которые должны обеспечить дополнительные поставки меди в размере 9,7 млн тонн каждый год. В настоящее время объем рынка составляет 25 млн тонн в год.

«На сегодняшний день дефицит подобного масштаба еще никогда не удавалось преодолеть», — написали авторы доклада. По их прогнозам, потребуется $23 млрд ежегодных инвестиций в новые проекты, а это значительно больше, чем в среднем инвестировалось в последние 30 лет.

По словам Адкерсона, если не произойдет технологического прорыва, то «стремления будут опережать реальность».

Председатель совета директоров Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, Максимо Пачеко заявил Financial Times, что, по его расчетам, дефицит меди в течение следующего десятилетия составит 6-7 млн тонн.

При этом Пачеко заявил, что компании не удастся даже выйти на прошлогодний уровень производства в течение еще четырех лет, и ей придется предпринять «огромные усилия по восполнению ресурсов».

Руководители горнодобывающих компаний также говорят, что сложности усугубляются спадом в мировой экономике.

«Нынешние экономические потрясения только ухудшают проблему, — сказал Адкерсон. — Компании неохотно инвестируют в современном мире».

Исполнительный директор компании Teck Resources, которая разрабатывает один из крупнейших в мире медных проектов в Чили, Джонатан Прайс заявил, что «уравнение» между спросом и предложением «просто не сходится».

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший производитель меди в ЕС пострадал от кибератаки