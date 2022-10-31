Запорожье, Запорожская область, , 09:50 — REGNUM ВС России утром 31 октября нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье (временно оккупирован киевским режимом), сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

В городе начались перебои с электричеством.

Также сообщается об успешном поражении объектов инфраструктуры в целом ряде других регионов б. УССР, взрывы прогремели в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях, добавил военкор.