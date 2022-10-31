Запорожье, Запорожская область, 31 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. ВС России утром 31 октября нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье (временно оккупирован киевским режимом), сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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В городе начались перебои с электричеством.

Также сообщается об успешном поражении объектов инфраструктуры в целом ряде других регионов б. УССР, взрывы прогремели в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях, добавил военкор.