Париж, , 09:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Луиса Инасио да Силва, избрание которого «открывает новую страницу в истории Бразилии», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Официальное интернет-представительство президента России

«Вместе мы объединим усилия для решения многих общих задач и возобновления уз дружбы между нашими двумя странами», — написал глава французского государства в Twitter через несколько минут после объявления результатов президентских выборов в Бразилии.

Нового президента Бразилии поздравили несколько других глав государств, в том числе президент США и премьер-министр Канады.

В своей первой речи после избрания Луис Инасио да Силва подтвердил, что собирается бороться с вырубкой лесов в Амазонии. Побежденного ультраправого президента Жаира Болсонару критиковали за рекордную вырубку леса в крупнейшем в мире тропическом лесу.