Пекин, 31 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Ассоциации российско-китайской дружбы по случаю ее 65-летия, сообщает 31 октября газета Global Times.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

В своем письме, датированном 29 октября, Си Цзиньпин сказал, что с момента своего основания 65 лет назад ассоциация всегда придерживалась принципа дружбы в управлении отношениями с Китаем и внесла важный вклад в укрепление взаимопонимания, дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, а также консолидацию общественной поддержки дружественных двусторонних отношений. отношения.

Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство по координации в новую эпоху сохранило динамику развития на высоком уровне, с постоянно углубляющимися обменами и сотрудничеством в различных областях, а также дружбой между народами двух стран, отметил Си Цзиньпин, добавив, что дело китайско-российских отношений между людьми дружба имеет широкие перспективы и большой потенциал для дальнейшего развития.

Председатель КНР выразил надежду, что ассоциация продолжит свои прекрасные традиции и будет играть большую роль в продвижении связей между людьми между двумя странами. Президент России Владимир Путин также направил поздравления ассоциации.