Иркутск, 31 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. С начала 2022 года на территории Иркутской области произошло более 75 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, в которых порядка 150 человек пострадали, восемь пассажиров от полученных травм скончались. Подробности о проведении профилактического мероприятия «Нелегальный автобус» 31 октября сообщает ГУ МВД РФ по региону.

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По результатам рейда на транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе, а также проверки законности пребывания водителей на территории Российской Федерации, госавтоинспекторами вынесено 17 постановлений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из них: девять протоколов составлено по статье 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»), один протокол по статье 12.19 («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»), пять протоколов по статье 12.14 («Нарушение правил маневрирования») и два протокола по статье 12.20 («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки»). Три маршрутных автобуса помещены на специализированную стоянку в связи с запретом дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, в отношении должностного лица компании, занимающейся пассажирскими перевозками, решается вопрос о возбуждении о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация»).

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 октября, на территории региона произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

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