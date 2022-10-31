Степанакерт, , 09:49 — REGNUM Условия мирного договора между Армений и Азербайджаном, которые поддержал западный мир, ведёт к уничтожению Нагорного Карабаха. Об этом 30 октября заявила на внеочередной сессии парламента Арацаха депутат парламента республики от партии «Справедливость» Метаксе Акопян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запад придерживается позиции, по которой Арцах должен быть в составе Азербайджана. Этот вариант означает уничтожение Республики Арцах», — сказала она.

Она добавила, что Россия реальным союзником Армении и Нагорного Карабаха стала Россия, миссия миротворцев «неоценима». Мнению Акопян, вариант мирного договора, предложенный Москвой, предусматривает решение карабахского вопроса в интересах армян.

«Арцах был, есть и будет армянским, и ни при каких условиях не может быть в составе Азербайджана», — заявила депутат.

Стоит отметить, что в ходе заседания парламента Нагорного Карабаха депутаты единогласно приняли заявление к Армении с требованием не допустить в ходе заключения мирного договора с Азербайджаном положений, которые могут подставить по сомнение независимость Арцаха.

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