Степанакерт, 31 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Условия мирного договора между Армений и Азербайджаном, которые поддержал западный мир, ведёт к уничтожению Нагорного Карабаха. Об этом 30 октября заявила на внеочередной сессии парламента Арацаха депутат парламента республики от партии «Справедливость» Метаксе Акопян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Запад придерживается позиции, по которой Арцах должен быть в составе Азербайджана. Этот вариант означает уничтожение Республики Арцах», — сказала она.

Она добавила, что Россия реальным союзником Армении и Нагорного Карабаха стала Россия, миссия миротворцев «неоценима». Мнению Акопян, вариант мирного договора, предложенный Москвой, предусматривает решение карабахского вопроса в интересах армян.

«Арцах был, есть и будет армянским, и ни при каких условиях не может быть в составе Азербайджана», — заявила депутат.

Стоит отметить, что в ходе заседания парламента Нагорного Карабаха депутаты единогласно приняли заявление к Армении с требованием не допустить в ходе заключения мирного договора с Азербайджаном положений, которые могут подставить по сомнение независимость Арцаха.