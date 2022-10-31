Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM В Екатеринбурге зампрокурора Ленинского района арестован по обвинению в получении взятки. Такое решение принял Ленинский райсуд уральской столицы, сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Зампрокурора пробудет в СИЗО как минимум по 26 декабря. Сотрудники ФСБ продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зампрокурора силовики задержали с поличным. Мужчине вменяют получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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