Смоленск, 31 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в связи с застройкой территории вблизи воинского мемориала в Смоленске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Вечером 30 октября глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области доложить о ходе процессуальной проверки, которая проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность». Следователи выясняют обстоятельства строительства жилого комплекса, которое ведётся в Смоленске в непосредственной близости от мемориала на месте захоронения примерно 45 тысяч советских бойцов и командиров Красной армии, погибших в концлагере № 126.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.