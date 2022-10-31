Мадрид, 31 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Власти Испании проведут обучение киевских военных в области киберобороны. Об этом 31 октября сообщила газета La Razón.

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Ожидается, что обучение пройдёт в ноябре на базе в автономном сообществе Мадрид и продлится две недели.

Речь идёт о пяти киевских военнослужащих. Их обучением займётся испанское объединенное командование киберпространства.

Ранее Испания начала проводить тренировку киевских военных в Сарагосе. В ноябре в страну прибудут 400 человек для подготовки в испанской Пехотной академии Толедо.