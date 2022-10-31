Киев, 31 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Житомирской и Ровенской областях на территории б. УССР, захваченной нацистским режимом Киева. Об этом 31 октября сообщает прокиевское издание «strana. ua» в своём телеграм-канале.

U.S. Air Force Взрыв

«Пишут о взрывах в Житомирской и Ровенской областях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после взрывов на объекте критической инфраструктуры во временной оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье, в нём происходят отключения электричества.