Сочи, Краснодарский край, , 09:47 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий объявлено в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ливень 65.mchs.gov.ru

Согласно прогнозу синоптиков, утром и днём 31 октября местами в Сочи пройдут сильные грозовые дожди. В связи с непогодой местным жителям и туристам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными.

Экстренное предупреждение в связи с непогодой будет действовать до конца дня 31 октября.