Пекин, , 09:46 — REGNUM Критика западных стран в адрес России в связи с приостановкой зерновой сделки является «хождением вокруг да около», поскольку они игнорируют тот факт, что западные санкции в отношении России представляют большую угрозу для мирового продовольственного рынка, а разжигание конфликта привело к эскалации, заявили китайские эксперты после того, как западные страны осудили приостановку Россией зерновой сделки с киевским режимом как необоснованную, сообщает 30 октября газета Global Times.

Корабли Черноморского флота Mil.ru

Министерство обороны России 29 октября объявило, что приостанавливает выполнение соглашений об экспорте сельскохозяйственной продукции из портов территории бывшей УССР, сославшись на террористическую атаку против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвующих в обеспечении безопасности зернового коридора, сообщает RT. Киевский режим не подтвердии и не опровергли факт совершения теракта, но назвал решение России приостановить зерновую сделку «примитивным шантажом».

Прорывное соглашение между Москвой и Киевом было достигнуто в Стамбуле в июле при посредничестве ООН и Турции. Его целью было разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции через Черное море из России и территории бывшей УССР, который был приостановлен из-за конфликта между двумя сторонами. Сделка была оценена как критически важная для смягчения глобального продовольственного кризиса и оказания помощи беднейшим странам мира избежать голода, сообщает RT.

Вскоре после того, как эта новость была объявлена, президент США Джо Байден осудил решение Москвы как «возмутительное», заявив, что оно «усилит голод». Европейский союз также призвал Россию отменить свое решение о приостановке участия в жизненно важной сделке по экспорту зерна.

«Решение России приостановить участие в Черноморской сделке ставит под угрозу основной маршрут экспорта столь необходимого зерна и удобрений для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной против [киевского режима]», — написал в Твиттере глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель .

Запад намеренно игнорирует тот факт, что атаки на гражданскую инфраструктуру значительно участились после атаки на Керченский мост в начале этого месяца, заявил Global Times старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго. Ли отметил, что действия России, как полагают, являются ответом на нападения на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

По словам Ли, в этом сценарии все вовлеченные стороны, особенно Запад, должны воздерживаться от подливания масла в огонь. Российское правительство заявило, что британские оперативники помогли спланировать атаку беспилотника на российский флот в черноморском порту Севастополь в Крыму 29 октября. Министерство обороны Великобритании опровергло претензии Москвы.

Выступая перед журналистами, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «реакция Вашингтона на теракт в порту Севастополя поистине возмутительна». Он добавил, что США воздержались от осуждения «безрассудных действий киевского режима». Эксперты заявили, что выход России из сделки окажет большее влияние на Центральную и Восточную Европу, а также на африканские страны.

После прекращения сделки Россия при участии Турции готова бесплатно поставлять до 500 000 метрических тонн зерна беднейшим странам в ближайшие четыре месяца, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 29 октября в эфире телеканала «Россия-24».

Запад всегда обвиняет Россию в том, что она является причиной глобального продовольственного кризиса, что является типичным оправданием и поливанием грязью России, поэтому они должны задать себе вопрос: что выигрывает Москва от нарушения мирового продовольственного рынка, заявил директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй.

Ли отметил, что прямое влияние конфликта на глобальный продовольственный кризис не может сравниться с ущербом, причиненным санкциями, введенными западными странами в отношении России.