Москва, 31 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Россия была, есть и будет лидером на мировом энергетическом рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом в интервью турецкой газете Dünya заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

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По его словам, лозунг «Прекращения закупок газа у России» превратился в миф. Потребители не могут отказаться от доступного по цене российского газа. Рынок есть рынок.

«Если правительства стран Европы готовы отказаться от совершенно ошибочной и саморазрушительной политики санкций, это будет лучше для них. Если нет, то избиратели в этих странах заплатят за это высокую цену», — пояснил Ерхов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция начали обсуждать вопрос создания газового хаба на экспертном уровне.

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