Военкоры сообщили о десятках взрывов в городах б. УССР
Киев, 31 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В городах б. УССР утром 31 октября прогремели десятки взрывов, сообщают российские военкоры со ссылкой на данные местных жителей и сообщения в телеграм-каналах.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
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Поражаются объекты военной и энергетической инфраструктуры.
«Харьков — прилеты по объекту энергетической инфраструктуры. Столб дыма после прилета в Запорожье виден со всех концов города. В Киеве местные жители насчитали более десяти взрывов», — рассказал в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
В ряде городов б. УССР пропало электричество, при этом сообщается о начале третьей волны пусков ракет.