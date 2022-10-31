Киев, 31 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В городах б. УССР утром 31 октября прогремели десятки взрывов, сообщают российские военкоры со ссылкой на данные местных жителей и сообщения в телеграм-каналах.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Поражаются объекты военной и энергетической инфраструктуры.

«Харьков — прилеты по объекту энергетической инфраструктуры. Столб дыма после прилета в Запорожье виден со всех концов города. В Киеве местные жители насчитали более десяти взрывов», — рассказал в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

В ряде городов б. УССР пропало электричество, при этом сообщается о начале третьей волны пусков ракет.