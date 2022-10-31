Пекин, 31 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В рамках серии провокационных шагов тайваньскому вопросу, Япония, как сообщается, рассматривает возможность создания нового объединенного командования и новой должности командира для надзора за тремя подразделениями Сил самообороны и лучшей координации действий с военными США в чрезвычайных ситуациях. Китайские эксперты предупредили, что это будет частью опасных попыток Японии развязать свое военное развитие, сообщает 30 октября газета Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Японское издание Nikkei сообщило, что реструктуризация может состояться уже в 2024 году, «поскольку нация сохраняет бдительность в отношении любого потенциального кризиса в Тайваньском проливе». Предстоящая реструктуризация происходит в то время, когда китайские эксперты предупреждают, что в японском правительстве растет опасное восприятие того, что «чрезвычайная ситуация на Тайване — это чрезвычайная ситуация в Японии».

По данным Nikkei, новый офицер будет курировать операции сухопутных, морских и воздушных сил самообороны и тесно общаться со своими американскими военными коллегами.

В настоящее время Объединенный штаб Сил самообороны командует всеми тремя силами и находится под наблюдением начальника штаба, единственного человека, отвечающего за связь с премьер-министром и американскими военными. Эта реорганизация призвана облегчить рабочую нагрузку начальника штаба путем создания под его началом новой командной должности, при которой этот офицер будет осуществлять надзор за операциями всех трех сил. Офицер также будет координировать действия между Силами самооборонами и силами США в чрезвычайных ситуациях, сообщает Nikkei.

С этой целью японское правительство должно сначала внести поправки в Закон о силах самообороны. Как только поправки будут внесены, к 2027 году будет создана система быстрого реагирования, сообщает Nikkei. В отчете отмечается, что план будет включен в три документа, связанных с безопасностью, которые будут пересмотрены в конце года.

Эти три документа включают Стратегию национальной безопасности, которая может радикально изменить крайне ограничительную и исключительно оборонительную послевоенную политику Японии в области безопасности, сообщает газета Асахи Симбун в редакционной статье от сентября.

Поскольку японское правительство становится все более консервативным, наблюдатели осудили политиков правого толка за то, что они разыгрывают «тайваньскую карту» и раздувают проблемы безопасности. Они пытаются развязать свое военное развитие, внести поправки в свою пацифистскую конституцию и, наконец, стать «нормальной страной», что будет угрожать региональному и всемирному миру и стабильности, предупреждают эксперты.

Создание объединенного командования, которое, по-видимому, нацелено на Китай, показывает, что Япония ускоряет расширение вооружений и подготовку к войне, пытаясь пересмотреть документы о национальной безопасности и даже свою пацифистскую конституцию на фоне общего стратегического соперничества Китая и США, считает директор Института исследований Северо-Восточной Азии при Академии провинции Хэйлунцзян Да Чжиган.

Ориентируясь на ситуацию по ту сторону Тайваньского пролива, потенциальное объединенное командование, когда оно будет создано, добавит больше неопределенности в регионе, чтобы помешать Китаю решить тайваньский вопрос в будущем, считает Да. Наблюдатели заявили, что объединенное командование рассматривается как часть амбициозных и даже агрессивных корректировок в обороне Японии.

Асахи Симбун сообщила, что администрация Кисиды планирует переписать Стратегию национальной безопасности вместе с двумя другими документами по оборонной политике — Руководящими принципами национальной оборонной программы и Среднесрочной оборонной программой.

Эти три документа пересмотрят направление, характер и режим национальной безопасности Японии в последующие годы, например, как интегрировать и укреплять свои силы обороны, как увеличить финансирование в ключевых областях и как согласовать краткосрочное и среднесрочное оборонное сотрудничество со стратегией безопасности всей страны, сказал Да.

Корректировка обороны Японии перекликается с «Индо-тихоокеанской стратегией» США, которая фокусируется на «комплексном сдерживании» вместе с союзниками США Китая, считают китайские эксперты. США потакают Японии в ослаблении ограничений на военное развитие последней, чтобы сделать Токио более сильной пешкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и саботировать процесс воссоединения Китая.

Они предупредили, что США будут продолжать создавать напряженность в тайваньском вопросе, чтобы предоставить Японии предлог для повышения своей военной готовности. Да считает, что Китай должен быть полностью готов противостоять провокациям США и Японии по тайваньскому вопросу, в котором Китай не допустит произвольного или жестокого вмешательства.