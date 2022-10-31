Старобешевский район, , 09:44 — REGNUM В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики завершены работы по ремонту более 20 проблемных участков дорог. Работы велись за счёт бюджета Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, почти по 7 млн рублей было выделено на ремонт дорог в посёлках Комсомольское и Старобешево. Также были приведены в порядок проблемные участки в селе Новокатериновка и посёлке Новый Свет.

Всего на эти цели было потрачено более 20 млн рублей. В минтрансе республики добавили, что рабочим подрядных организаций помогали и местные жители.

«Вклад Бурятии в восстановление дорог по-настоящему весомый. Сегодня республика поддерживает жителей Старобешевского района ДНР в самых разных направлениях. Работа продолжается», — отметил гендиректор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.

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