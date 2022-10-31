Киев, 31 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. После взрывов на объекте критической инфраструктуры во временной оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье, в нём происходят отключения электричества. Об этом 31 октября сообщил секретарь так называемого горсовета киевского режима Анатолий Куртаев в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По словам Куртаева, после удара «по объекту критической инфраструктуры» в Запорожье начались «отключения электричества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оОбъекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области и Харькове на территории б. УССР, захваченной преступным режимом Киева, повреждены в результате взрывов.