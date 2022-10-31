Ярославль, , 09:56 — REGNUM На фабрике «Красный Перекоп» в Ярославле отменили аудиоспектакль «Радио Фабрика» проекта «Textil», который представлял собой экскурсию по действующим цехам фабрики. Спектакль отменили из-за режима повышенной готовности. Об этом в социальных сетях рассказали кураторы проекта.

Здание комбината «Красный Перекоп»

«Вчера руководство фабрики уведомило нас о том, что фабрика на время введения режима повышенной готовности закрыта для посещения», — сообщается на странице «Textil» ВКонтакте.

При этом экскурсии по Музею-Фабрике и аудиопрогулки по району продолжат свою работу.

Аудиоспектакль «Радио Фабрика» рассказывал об истории старейшего действующего предприятия Ярославской области и людях, работавших здесь.

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