ВСУ обстреляли Горловку в ДНР: погибла женщина, повреждена школа
Горловка, ДНР, 31 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В донецкой Горловке в результате обстрела киевских боевиков погибла пожилая женщина. Об этом 31 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
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ВСУ
ВСУ атаковали Центрально-Городской район Горловки. В результате обстрела в селе Озеряновка погибла мирная жительница 1949 года рождения.
Повреждения получила школа №58 на улице Глебова.