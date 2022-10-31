Горловка, ДНР, 31 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В донецкой Горловке в результате обстрела киевских боевиков погибла пожилая женщина. Об этом 31 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

U.S. Army Europe Images ВСУ

ВСУ атаковали Центрально-Городской район Горловки. В результате обстрела в селе Озеряновка погибла мирная жительница 1949 года рождения.

Повреждения получила школа №58 на улице Глебова.