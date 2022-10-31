Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области за почти десять месяцев 2022 года количество ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. Предварительные итоги рейдов дорожной полиции подвели в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Тест на алкоголь в крови

На протяжении всего года по указанию руководства ГУ МВД России каждые пятницу, субботу и воскресенье сотни экипажей ДПС выезжали на патрулирование основных магистралей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Благодаря чему с начала 2022 года за пьяное вождение в регионе было задержано более 13 тыс. водителей.

«Это более чем на две тысячи больше, чем в прошлом году. Из них почти 1200 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде», — заметили в Главке, добавив, что на любителей «пьяной» езды наложено почти 209 млн рублей штрафов, а около тысячи нарушителей наказаны административным арестом.

«Результат принципиально жесткой политики петербургской полиции очевиден. В регионе почти на 30% снизилось количество «пьяных» ДТП. Более чем в полтора раза сократилось число пострадавших в таких авариях», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.