Донецк, 31 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Озеряновку, сообщили 31 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:57 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:00 ВСУ обстреляли Зайцево, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм, а в 09:20 — Озеряновку, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.