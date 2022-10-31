Грозный, , 09:41 — REGNUM Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал поддержку техникой батальону «Сомали». По поручению президента фонда Аймани Кадыровой донецкому боевому подразделению переданы пять автомобилей, квадрокоптеры и продукты питания, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Боевые пикапы УАЗ с пулеметами и беспилотниками «Орлан» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов, находясь с очередной поездкой в Донбасс, побывали на базе знаменитого донецкого батальона «Сомали». От нашей республики они передали командованию приобретенные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова два автомобиля УАЗ «Патриот», три УАЗ СГР, а также коптеры с тепловизорами и продукты питания», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по своему личному военному опыту знает, как важна поддержка дополнительной военной техникой и провизией. В своем время Чечня в период борьбы с международным терроризмом сталкивалась с этим вопросом, поэтому теперь помогает не только своим подразделениям, но и соратникам из других регионов, в том числе ополченцам и отрядам Народной милиции ДНР, подчеркнул Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал пять автомашин и квадрокоптеры донецкому отряду «Спарта».

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