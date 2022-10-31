Чечня передала донецкому отряду «Сомали» автомобили и беспилотники
Грозный, 31 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал поддержку техникой батальону «Сомали». По поручению президента фонда Аймани Кадыровой донецкому боевому подразделению переданы пять автомобилей, квадрокоптеры и продукты питания, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что по своему личному военному опыту знает, как важна поддержка дополнительной военной техникой и провизией. В своем время Чечня в период борьбы с международным терроризмом сталкивалась с этим вопросом, поэтому теперь помогает не только своим подразделениям, но и соратникам из других регионов, в том числе ополченцам и отрядам Народной милиции ДНР, подчеркнул Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал пять автомашин и квадрокоптеры донецкому отряду «Спарта».