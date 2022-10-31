Москва, 31 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Сегодня, 31 октября, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат, сообщается сообщается на сайте Кремля.

Eric Обрушение моста

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью людей после обрушения моста в штате Гуджарат», — говорится в телеграмме.

Путин попросил передать слова сочувствия семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 132 человека погибли в результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат.

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