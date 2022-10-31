Иркутск, , 09:41 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области извещает, что с 24 по 30 октября, на территории региона произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

ДТП в Приангарье МВД

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано три аварии.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил проезда пешеходного перехода — 11; несоответствие скорости конкретным условиям движения — 5; выезд на полосу встречного движения -3; нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 2; неправильный выбор дистанции - 2.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 23 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 49 взрослых и шестеро детей, трое человек погибли.

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