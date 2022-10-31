Благовещенск, 31 октября 2022, 09:40 — REGNUM В Благовещенске в клубе Дальневосточного общевойскового командного училища (ДВОКУ) выступила фолк-группа «Партизан FM». Концерт прошёл для военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного Военного округа.
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Бойцов также поддержали добрыми словами общественники, представители ветеранских организаций региона, волонтёры добровольческого штаба #Мывместе. Военнослужащие в свою очередь поблагодарили за выступление и поддержку.
Фолк-группа исполняла народные песни, после каждого номера артистам искренне аплодировали. Военнослужащие подпевали, атмосфера на концерте была тёплой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области также проверили готовность подразделений антитеррора в воинских частях. Террористы якобы пытались захватить штабы и склады на полигоне.